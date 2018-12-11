Під тиском Дубіля храм у Чернігівській області віддали УПЦ МП, - розслідування

Фото: Валерій Дубиль (ba.org.ua)

Депутат Дубіль, за словами місцевих жителів, тиснув на громаду Київського патріархату

Під тиском народного депутата Валерія Дубіля храм у Чернігівській області віддали Московському патріархату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сюжет програми "Особливий погляд" на 5 каналі.

За словами Володимира Брюховецького, який у 2014 році очолював Талалаївську райдержадміністрацію, депутат Дубіль чинив прямий тиск на громаду Київського патріархату в інтересах Московського. Наслідком стало те, що новозбудована коштом місцевої агрофірми церква була передана УПЦ МП.

"В 14-му році цю церкву будував керівник сільськогосподарського підприємства Павло Миколайович Чмут. Була така ідея створити в селі церкву. Відбулись збори церковної громади, і люди вирішили, що тут бути українській церкві", - розповідає Брюховецький.

При цьому, за його словами, буквально за кілька тижнів фермер відмовився від своєї ідеї.

"До мене в кабінет голови райдержадміністрації приїхав стурбований Павло Миколайович Чмут і повідомив про те, що тиск, який зараз на нього здійснюється, є дуже сильним. Він нічого не міг зробити, і попросив священника КП покинути Красний Колядин, повернути документи на церкву, релігійну громаду та у найкоротший термін виїхати з села", - заявив він.

За словами Брюховецького, громаду найбільше вразила причина такого рішення. Вигнати отця Назарія та віддати храм іншій церкві від нього вимагав особисто нардеп, заявив Брюховецький.

"Дубіль призначив сюди губернатора, ним став його протеже Володимир Івашко. Це була дуже суттєва фігура, тому директор агрофірми не міг йому чинити супротив", - резюмував Брюховецький.

За даними журналістів, до сьогодні у Талалаївському районі так і не з’явилося жодного храму, який би належав прихожанам УПЦ КП, натомість є релігійні споруди лише УПЦ Московського патріархату.