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Давление против Кличко является элементом войны против местного самоуправления, - эксперт

Автор: Наталия Гурковская

Центральная власть стремится контролировать не только Виталия Кличко, но и все местное самоуправление, поэтому продвигает антиконституционный закон о столице.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата Верховной рады VIII созыва Алексея Черненко.

"Сейчас очень много серьезных голосований, которые ждут: по бюджету, по реформе СБУ, этого антиконституционного закона о столице. Это очень серьезно, когда мы говорим, что власть зачищает любую альтернативу в судах, в правоохранительных органах, надо упомянуть местное самоуправление. Сегодня война против Кличко - это против местного самоуправления, которое благодаря децентрализации является альтернативой. Этот закон о столице антиконституционный. И многие в "Слуге народа" понимают, что сегодня ты проголосуешь за антиконституционный закон, а завтра ... Ну ты же не вечно будешь депутатом. И чтобы сделать им такую ​​прокачку: "Пацаны, все нормально, голосуйте, мы вас прикроем", их и собирают", - считает Черненко.

Он отметил, что команда Зеленского хочет урезать права местного самоуправления, ведь городские головы имеют гораздо более высокий уровень доверия по всей стране.

"Местное самоуправление и доверие к нему сегодня выше. Поэтому закон о столице - это закон против местного самоуправления. Сегодня против Кличко, завтра против мэра того, третьего. А есть серьезные по доверию персоналии, которые имеют серьезные полномочия. Потому что, то, что сегодня местная власть делает по инфраструктуре, об этом президент выходит и говорит: это наше большое строительство. Хотя там местный бюджет", - отметил политик.

Как сообщалось, законопроект "Про город Киев - столицу Украины" в действующей редакции сокращает полномочия мэра столицы и является давлением на Виталия Кличко.

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Виталий Кличко