Давление на Порошенко возвращает Украину во времена Януковича, - Геращенко

"Наша политическая команда расценивает последние действия власти и полностью подконтрольных ей силовых структур как политические репрессии против оппозиции и ее лидера, выборочное правосудие, запугивание и давление. Делается это в период новогодних и рождественских праздников, когда и парламент, и наши международные партнеры - на каникулах, чтобы нивелировать возможный резонанс репрессивных решений", - заявила Геращенко.

По ее словам, решения о принудительной доставке и аресте пятого президента принимались тайно, в Печерском суде, в закрытом заседании и без приглашения адвокатов.

"Учитывая особый статус нардепа, о любых следственных действиях в отношении него прокуратура должна была вовремя проинформировать председателя ВР. "Европейская солидарность" направила обращение Р. Стефанчуку с требованием предоставить полную информацию, получал ли он такие решения", - добавила Геращенко.