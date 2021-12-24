Тиск на Порошенка повертає Україну в часи Януковича, - Геращенко

"Наша політична команда розцінює останні дії влади і повністю підконтрольних їй силових структур як політичні репресії проти опозиції і її лідера, вибіркове правосуддя, залякування і тиск. Робиться це в період новорічних і різдвяних свят, коли і парламент, і наші міжнародні партнери - на канікулах, аби знівелювати можливий резонанс репресивних рішень", - заявила Геращенко.

За її словами, рішення про примусову доставку і арешт п‘ятого президента приймалися таємно, в Gечерському суді, в закритому засіданні і без запрошення адвокатів.

"Враховуючи особливий статус нардепа, про будь-які слідчі дії щодо нього прокуратура мала вчасно поінформувати голову ВР. "Європейська солідарність" направила звернення Р.Стефанчуку з вимогою надати повну інформацію, чи отримував він такі рішення", - додала Геращенко.