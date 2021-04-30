Давка на религиозном празднике в Израиле: что известно на данный момент

Трагедия произошла на горе Мерон, что на севере Израиля, в небольшом переходе, вход в который был открыт, а выход заблокирован полицией. В какой-то момент люди начали падать друг на друга, и возникла давка. По словам представителей полиции, причиной трагедии стала скользкая дорожка с металлическим полом, где скопилось много людей.

Медики отмечают, что причиной смерти стало слишком большое скопление людей. По информации СМИ, количество присутствующих на горе во время празднования было от 50 до 100 тысяч человек. При этом в полиции до этого отмечали, что гора Мерон может вместить от 200 до 300 тысяч человек.

После инцидента полиция полностью закрыла мероприятия, были установлены блокпосты. Всю ночь проводилась эвакуация пострадавших в результате давки.