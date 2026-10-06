Давидюк пропонує перенести засідання Ради в метро: "будемо сидіти вночі"

У парламенті готується законопроект про перенесення засідань в укриття. Втім, є й альтернативна пропозиція - перенести засідання Ради в метро.
Таку ідею висловив народний депутат і політолог Микола Давидюк у подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА".
За словами Давидюка, для перенесення засідань парламенту в укриття потрібно ухвалити відповідні зміни до регламенту. За планом, буде змінена система електронного голосування, але це дозволить парламенту працювати незалежно від того, чи є повітряна тривога.
"Я не знаю, як проголосують. Без голосування переміститись неможна. Депутати пройшли тренування, всім показали, як працює система. Є фракції, кому не подобається", - розповів він.
Разом з тим, у й Давидюка є альтернативна пропозиція - перенести голосування Ради в метро і проводити засідання вночі.
"Я взагалі виступаю за те, що давайте брати якусь станцію метро, коли не їздять поїзда, робити нічні засідання. В нас же ж є і "Львівська брама", і "Теличка", станції які не працюють. Давайте собі там оборудуємо виїздний офіс, змінимо там адресу, і будемо сидіти в метро вночі", - пояснив він свою пропозицію.
Повну версію розмови з Давидюком чекайте на "ЦЕ БАЗА" вже завтра.
Нагадаємо, Верховна Рада не працює під час повітряних тривог через загрозу російських ударів по будівлі парламенту.
Раніше нардеп від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк повідомляла, що парламент планує працювати в новому форматі під час тривог.
Засідання планують переносити в укриття, при цьому голосувати нардепи будуть за допомогою своїх телефонів або планшетів.