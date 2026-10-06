Давидюк пропонує перенести засідання Ради в метро: "будемо сидіти вночі"

За словами Давидюка, для перенесення засідань парламенту в укриття потрібно ухвалити відповідні зміни до регламенту. За планом, буде змінена система електронного голосування, але це дозволить парламенту працювати незалежно від того, чи є повітряна тривога.



"Я не знаю, як проголосують. Без голосування переміститись неможна. Депутати пройшли тренування, всім показали, як працює система. Є фракції, кому не подобається", - розповів він.



Разом з тим, у й Давидюка є альтернативна пропозиція - перенести голосування Ради в метро і проводити засідання вночі.



"Я взагалі виступаю за те, що давайте брати якусь станцію метро, коли не їздять поїзда, робити нічні засідання. В нас же ж є і "Львівська брама", і "Теличка", станції які не працюють. Давайте собі там оборудуємо виїздний офіс, змінимо там адресу, і будемо сидіти в метро вночі", - пояснив він свою пропозицію.

Повну версію розмови з Давидюком чекайте на "ЦЕ БАЗА" вже завтра.

Робота Ради

Нагадаємо, Верховна Рада не працює під час повітряних тривог через загрозу російських ударів по будівлі парламенту.