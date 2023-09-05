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Дав три завдання. Наєв з'їздив на позиції військових у Сумській області

Україна, Вівторок 05 вересня 2023 09:02
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Дав три завдання. Наєв з'їздив на позиції військових у Сумській області Фото: командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв (mil in ua)
Автор: Наталія Гурковська

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв з'їздив на позиції українських військових на Сумському напрямку. Він окреслив три головні завдання на цій ділянці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Чітко визначив усім головні завдання: перше - підвищення безпеки цивільного населення, друге - недопущення дій диверсійно-розвідувальних сил на цьому напрямку, третє - будь-які засоби повітряного нападу, що рухаються Сумщиною, мають збиватись", - заявив він.

Генерал зазначив, що ефективність системи ППО має бути підвищена.

Ситуація у Сумській області

Останнім часом кількість обстрілів прикордонних територій Сумської області, що межує з Росією на півночі та сході, збільшилась. Наприклад, 17 липня російські війська влаштували обстріл Білопілля Сумської області. Загинули троє людей, 10 було поранено.

Також російські окупанти роблять постійні спроби прориву ДРГ на цій ділянці прикордоння. Так, 25 червня в районі населеного пункту Родіонівка Сумської області, ворог зробив невдалу спробу проникнення ДРГ через держкордон України, але з втратами відступив. У січні група із 6 осіб намагалася рухатися з території РФ до Юнаківської громади, але ЗСУ відкрили вогонь.

У зв'язку з цим у Сумській області було оголошено евакуацію з 5-кілометрової прикордонної з РФ зони.

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