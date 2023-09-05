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Дал три задания. Наев съездил на позиции военных в Сумской области (видео)

Украина, Вторник 05 сентября 2023 09:02
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Дал три задания. Наев съездил на позиции военных в Сумской области (видео) Фото: командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев (mil in ua)
Автор: Наталия Гурковская

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев съездил на позиции украинских военных на Сумском направлении. Он очертил три главных задания на этом участке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Четко определил всем главные задачи: первая - повышение безопасности гражданского населения, вторая - недопущение действий диверсионно-разведывательных сил на этом направлении, третья - любые средства воздушного нападения, которые движутся по Сумщине, должны сбиваться", - заявил он.

Генерал отметил, что эффективность системы ПВО должна быть повышена.

Ситуация в Сумской области

В последнее время количество обстрелов приграничных территорий Сумской области, которая граничит с Россией на севере и востоке, увеличилось. Например, 17 июля российские войска устроили обстрел Белополья Сумской области. Погибли три человека, 10 были ранены.

Также российские оккупанты предпринимают постоянные попытки прорыва ДРГ на этом участке приграничья. Так, 25 июня в районе населенного пункта Родионовка Сумской области, враг совершил неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины, но с потерями отступил. В январе группа из 6 человек пыталась двигаться с территории РФ в Юнаковскую общину, но ВСУ открыли огонь.

В связи с этим в Сумской области была объявлена эвакуация из 5-километровой приграничной с РФ зоны.

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Сумская область
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