Даты вступления Украины в ЕС нет, - Еврокомиссия

По его словам, они с премьер-министром Денисом Шмыгалем обсудили Соглашение об ассоциации.

"Потому что в определенном смысле выполнение Соглашения об ассоциации откроет путь для следующих возможных шагов", - сказал Домбровскис.

На вопрос о том, есть ли какие-либо возможные даты вступления Украины в ЕС, он ответил: "Нет. На данном этапе мы не можем называть конкретные даты".

"Как я уже говорил, нам сначала нужно поработать и использовать весь потенциал Соглашения об ассоциации", - заявил он.