Дати вступу України до ЄС немає, - Єврокомісія

За його словами, вони з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем обговорили Угоду про асоціацію.

"Тому що в певному сенсі виконання Угоди про асоціацію відкриє шлях для наступних можливих кроків", - сказав Домбровскіс.

На питання про те, чи є які-небудь можливі дати вступу України в ЄС, він відповів: "Ні. На даному етапі ми не можемо називати конкретні дати".

"Як я вже говорив, нам спочатку потрібно попрацювати і використовувати весь потенціал Угоди про асоціацію", - заявив він.