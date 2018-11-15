Даты Объединительного собора еще нет, ее объявят официально, - Зоря

Фото: Евстратий Зоря (из открытых источников)

Архиепископ УПЦ КП предупредил о распространении дезинформации о дате Объединительного собора

Дата проведения Объединительного собора будет объявлена официально, пока дата Собора неизвестна. Об этом сообщил спикер Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископ Евстратий Зоря, передает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Он подчеркнул, что пока дата Объединительного собора официально не объявлена, по сути ее нет".

"Дата Собора будет объявлена официально. Пока она официально не объявлена - по сути даты нет. Так же, как проект Томоса был давно подготовлен - но документом он станет только после официального принятия и распространения", - написал Зоря.

Он также предупредил, что сейчас активно распространяются ложные слухи о дате Собора с целью дезинформации.

"Разные источники, особенно средства московской дезинформации в Украине, упорно распространяют слухи о дате Собора лишь с одной целью: если по каким-то причинам именно в распространенную ими дату Собор не состоится, потому что процесс подготовки еще продолжается - создать цунами "измены", - добавил архиепископ.

Зоря уточнил, что объявление даты Собора будет означать, что подготовительный процесс завершен, а сейчас подготовка еще продолжается.

Напомним, бывший пресс-секретарь предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) протоиерей Георгий Коваленко сообщил, что проведение Объединительного собора планируется на 22 ноября.