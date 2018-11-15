Дати Об’єднавчого собору ще немає, її оголосять офіційно, - Зоря

Фото: Євстратій Зоря (з відкритих джерел)

Архієпископ УПЦ КП попередив про поширення дезінформації щодо дати Об’єднавчого собору

Дату проведення Об'єднавчого собору буде оголошено офіційно, наразі дата Собору невідома. Про це повідомив речник Української православної церкви Київського патріархату, архиєпископ Євстратій Зоря, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Він наголосив, що, доки дата Об'єднавчого собору офіційно не оголошена, "по суті її немає".

"Дата Собору буде оголошена офіційно. Доки вона офіційно не оголошена - по суті дати немає. Так само, як проект Томосу був давно підготовлений - але документом він стане лише після офіційного ухвалення і поширення", - написав Зоря.

Він також попередив, що зараз активно поширюються неправдиві чутки про дату Собору з метою дезінформації.

"Різні джерела, особливо засоби московської дезінформації в Україні, наполегливо поширюють чутки про дату Собору лише з однією метою: якщо з якихось причин саме в поширену ними дату Собор не відбудеться, бо процес підготовки ще триватиме - створити цунамі "зради", - додав архієпископ.

Зоря уточнив, що оголошення дати Собору означатиме, що підготовчий процес завершено, а зараз підготовка ще триває.

Нагадаємо, колишній прес-секретар предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) протоієрей Георгій Коваленко повідомив, що проведення Об'єднавчого собору планується на 22 листопада.