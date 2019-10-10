Дату встречи в нормандском формате предложат Франция и Германия, - Зеленский

Франция и Германия предложат России дату встречи в нормандском формате. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский напомнил, что вчера он разговаривал по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"По поводу даты. Например, вчера, я говорил с канцлером Германии. Мы поднимали этот вопрос... с французской стороной - в ближайший день. Потом они будут дату предлагать российской стороне",- сказал он.

В то же время Зеленский сказал, что он также имеет варианты дать.

"У меня они уже есть, на которые мы соглашаемся. У меня очень просто, статистика такая: два дня, один человек (погиб на востоке - ред.). Так мне надо спешить или не надо?" - заявил Зеленский.