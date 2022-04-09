Датский Saxo Bank прекратил работу с российскими клиентами

Датский инвестиционный банк Saxo Bank заявил, что прекратил работу с клиентами из России и Беларуси. Это произошло из-за санкций, введенных против этих стран после вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Это небольшое количество клиентов и решение, принятое на основе более жестких санкций, введенных против двух стран в результате ужасного вторжения России в Украину", - заявил представитель банка.

По состоянию на пятницу клиенты из России или Беларуси больше не могли открывать новые позиции или увеличивать размер текущих. Прекращение вступит в силу 8 июня, говорится в сообщении банка.

До тех пор эти клиенты по-прежнему смогут снимать наличные деньги и ценные бумаги, но транзакции будут подвергаться усиленному контролю, добавил банк.