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Данський Saxo Bank припинив роботу з російськими клієнтами

Фото: Saxo Bank припинив роботу з російськими клієнтами (www.home.saxo)
Автор: Олександр Білоус

Данський Інвестиційний банк Saxo Bank заявив, що припинив роботу з клієнтами з Росії та Білорусі. Це сталося через санкції, введені проти цих країн після вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Це невелика кількість клієнтів і рішення, прийняте на основі більш жорстких санкцій, введених проти двох країн в результаті жахливого вторгнення Росії в Україну", - заявив представник банку.

Станом на п'ятницю клієнти з Росії або Білорусі більше не могли відкривати нові позиції або збільшувати розмір поточних. Припинення набуде чинності 8 червня, йдеться в повідомленні банку.

До тих пір ці клієнти все ще зможуть знімати готівку та цінні папери, але транзакції будуть піддані посиленому контролю, додав банк.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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