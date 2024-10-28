Дати змістилися. Повний список церковних свят у листопаді 2024 року за новим календарем

Раніше ми писали, що Різдвяний піст - важливий період перед початком зимових свят, коли християни проходять духовне очищення та готуються до зустрічі великого свята Різдва.

Читайте також про Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних. Це свято присвячене вшануванню ангельського воїнства. Воно нагадує про захисників людей і провідників, які допомагають у боротьбі зі злом і направляють на шлях праведності.