Даты сместились. Полный список церковных праздников в ноябре 2024 по новому календарю

Ранее мы писали, что Рождественский пост – важный период перед началом зимних праздников, когда христиане проходят духовное очищение и готовятся к встрече великого праздника Рождества.

Читайте также о Соборе Архистратига Михаила и других Небесных Сил бестелесных. Этот праздник посвящен чествованию ангельского воинства. Оно напоминает о защитниках людей и руководителях, помогающих в борьбе со злом и направляющих на путь праведности.