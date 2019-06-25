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Дата зустрічі Зеленського з Трампом поки не визначена

Новини » Політика    25.06.2019 - 17:37
Дата зустрічі Зеленського з Трампом поки не визначена
Фото: Вільям Тейлор (РБК-Україна)

Порядок денний зустрічі також ще не визначений

Дата зустрічі президентів України та Сполучених Штатів Америки Володимира Зеленського та Дональда Трампа поки не визначена. Про це  повідомив тимчасово  повірений у справах США Вільям Тейлор, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Тейлора, порядок денний зустрічі також поки що не визначений.

"Щодо питання візиту президента Зеленського до США, аналогічне питання я сьогодні отримав від представників українського уряду. Конкретних дат поки що не визначено. Поки що рішення немає. Ми дуже зацікавлені визначитись з датою та порядком денним. Я пообіцяв своїм українським співрозмовникам, що як тільки ця інформація з'явиться, ми одразу повідомимо", - заявив повірений у справах США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тимчасово виконуючий обов'язки голови Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов прибув до Штатів для ознайомлення із результатами україно-американського безпечного співробітництва. Підкреслювалося, що особливу увагу буде приділено підготовці візиту до Вашингтона Зеленського для зустрічі з Трампом.

Як писало РБК-Україна раніше, посол України в Вашингтоні Валерій Чалий заявив, що зустріч глав України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа можлива після 21 липня. Він додав, що важлива не тільки дата, а й зміст переговорів.

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