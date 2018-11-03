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Дата проведения объединительного собора зависит от Константинополя, - Филарет

Новости » Общество    03.11.2018 - 13:22
Фото: предстоятель УПЦ КП Филарет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Фото: предстоятель УПЦ КП Филарет (Виталий Носач, РБК-Украина)

Филарет надеется на проведение собора в ноябре

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) заявил, что дата проведения объединительного собора зависит от Вселенского патриарха. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам Филарета, именно от патриарха Варфоломея зависит дата проведения собора, во время которого представители украинских православных церквей должны принять решение об объединении церкви и избрать ее предстоятеля.

"Это зависит не от нас, а от Вселенского патриарха. Потому что он должен назначить на этот собор своего представителя. Собор будет проходить под руководством украинских архиереев, но будет присутствовать на этом соборе представитель Вселенского патриарха как представитель, но не как председатель Архиерейского собора. Председателем Архиерейского собора будут украинские архиереи", - пояснил он.

Предстоятель УПЦ КП отметил, что надеется на проведение объединительного собора в ноябре. По его словам, подготовка уже началась. Кроме того, предстоятель УПЦ КП сообщил о возможном месте проведения такого собора.

"Поскольку это Архиерейский собор, то он будет созван по решению Вселенского патриарха и прибытием сюда его представителя. И тогда каждая церковь собирает своих архиереев на этот Архиерейский собор. Мы считаем, что Архиерейский собор будет проходить в Софийском соборе", – отметил Филарет.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко, во время встречи со Вселенским патриархом Варфоломеем в Турции, заключил соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинополем. По словам Порошенко, эта сделка завершает процесс, чтобы предоставление Томоса для Украины произошло по всем канонам православной церкви.

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