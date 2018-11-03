Дата проведення об'єднавчого собору залежить від Константинополя, - Філарет

Фото: предстоятель УПЦ КП Філарет (Віталій Носач, РБК-Україна)

Філарет сподівається на проведення собору в листопаді

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) заявив, що дата проведення об'єднавчого собору залежить від Вселенського патріарха. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За словами Філарета, саме від патріарха Варфоломія залежить дата проведення собору, під час якого представники українських православних церков мають ухвалити рішення про об’єднання церкви й обрати її предстоятеля.

"Це залежить не від нас, а від Вселенського патріарха. Тому що він повинен призначити на цей собор свого представника. Собор буде проходити під керівництвом українських архієреїв, але присутнім буде на цьому соборі представник Вселенського патріарха як представник, але не як голова Архієрейського собору. Головою Архієрейського собору будуть українські архієреї", - пояснив він.

Предстоятель УПЦ КП зазначив, що сподівається на проведення об'єднавчого собору в листопаді. За його словами, підготовка вже розпочалася. Крім того, предстоятель УПЦ КП повідомив про можливе місце проведення такого собору.

"Оскільки це Архієрейський собор, то він буде скликаний за рішенням Вселенського патріарха і прибуттям сюди його представника. І тоді кожна церква збирає своїх архієреїв на цей Архієрейський собор. Ми вважаємо, що Архієрейський собор буде проходити у Софіївському соборі", – зазначив Філарет.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко, під час зустрічі з Вселенським патріархом Варфоломієм в Туреччині, уклав угоду про співробітництво та взаємодію між Україною та Константинополем. За словами Порошенка, ця угода завершує процес, щоб надання Томосу для України відбулося за всіма канонами православної церкви.