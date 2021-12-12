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Чтобы дать отпор России. Украине нужно больше "Джавелинов", - американский эксперт

Автор: Анастасия Рокитна

Украина нуждается в сотнях ракет Javelin, чтобы отразить возможное наступление российских войск. Пока их не хватает, чтобы существенно повлиять на ход боевых действий.

Об этом заявил полковник морской пехоты США в отставке и аналитик Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Popular Mechanics

США совершили две поставки этих ракет в Украину - сначала Киев получил 37 командных пусковых установок (CLU) и 210 ракет, позже 10 CLU и 150 ракет. Указанного количества достаточно, чтобы обеспечить лишь 3 из 28 батальонов ВСУ.

Хотя аналитик уточнил, что ВСУ имеют и другое вооружение, как противотанковые ракеты и ракеты с лазерным наведением "Скиф" собственного производства.

"28 боевых батальонов Украины нуждаются в около 450 единицах противотанкового оружия, исходя из практики США. Украина, вероятно, могла бы применить гораздо больше противотанкового оружия", - отметил он.

По его словам, трех батальонов ВСУ, обеспеченных "Джавелинами", хватит лишь для покрытия около 11 км линии фронта, тогда как граница Украины с Россией имеет длину 2,2 тысячи км.

Напомним, телеканал NBC сообщил, что США приостановили отправку Украине военной помощи на 200 млн долларов.

Отметим, недавно Украина получила от США новую партию Javelin.

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