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Щоб дати відпір Росії. Україні потрібно більше "Джавелінів", - американський експерт

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Вашингтон, Неділя 12 грудня 2021 12:30
Щоб дати відпір Росії. Україні потрібно більше "Джавелінів", - американський експерт Фото: Україні треба більше "Джавелінів" (УНІАН)
Автор: Анастасія Рокитна

Україна потребує сотні ракет Javelin, аби відбити ймовірний наступ російських військ. Поки їх не вистачає, щоб суттєво вплинути на хід бойових дій.

Про це заявив полковник морської піхоти США у відставці та аналітик Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марк Кансіан, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Popular Mechanics

США здійснили дві поставки цих ракет в Україну - спочатку Київ отримав 37 командних пускових установок (CLU) і 210 ракет, пізніше 10 CLU та 150 ракет. Вказаної кількості достатньо, щоб забезпечити лише 3 з 28 батальйонів ЗСУ.

Хоча аналітик уточнив, що ЗСУ мають й інше озброєння, як то протитанкові ракети та ракети з лазерним наведенням "Скіф" власного виробництва.

"28 бойових батальйонів України потребують близько 450 одиниць протитанкової зброї, виходячи з практики США. Україна, ймовірно, могла б застосувати набагато більше протитанкової зброї", - зазначив він.

За його словами, трьох батальйонів ЗСУ, забезпечених "Джавелінами", вистачить лише для покриття близько 11 км лінії фронту, тоді як кордон України з Росією має довжину 2,2 тисячі км.

Нагадаємо, телеканал NBC повідомив, що США призупинили відправлення Україні військової допомоги на 200 млн доларів.

Зазначимо, нещодавно Україна отримала від США нову партію Javelin.

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