Дать ложные показания в английском суде не получится, - эксперт

Высокий суд Лондона по иску шести английских компаний, которых связывают с бизнесменом Игорем Суркисом, против Петра Порошенко и Валерии Гонтаревой, должен объективно рассмотреть все спорные моменты в деле о продаже доли телеканала "1+1".

Об этом написал кандидат исторических наук, аналитик Валентин Гайдай в блоге на сайте "Гордон".

Эксперт напоминает, что еще в 2015 году Порошенко якобы предложил Игорю Суркису продать его часть в телеканале "1+1", была достигнута договоренность, согласован договор. Однако к марту 2016 года все переговоры фактически остановились. А в декабре того же 2016 года была проведена национализация "ПриватБанка" и переговоры возобновились.

"Только теперь уже Порошенко хотел купить у Игоря Суркиса его часть не за свои, а за их деньги", - добавляет эксперт.

Гайдай отмечает, что это стало возможным по той причине, что в процессе национализации "ПриватБанка" НБУ обнулил и перевел в капитал банка ряд депозитов физических и юридических лиц, признанных НБУ такими, которые связаны с "ПриватБанком".

"В этот список попали отдельные члены семьи Суркисов, а также английские компании, приближенных к семье, у которых были депозиты в кипрском филиале "ПриватБанка" (здесь будет уместно напомнить, что признание связанности происходило с грубым нарушением закона, в ручном режиме)", - добавляет Гайдай.

Стоит отметить, что в пресс-службе партии "Европейская солидарность", лидером которой является Порошенко, заявили, что он не заключал никакого соглашения с братьями Суркисами о якобы приобретении у них доли в канале "1+1" и никому не давал соответствующих поручений.

Напомним, ранее о том, что высокий суд Лондона направил пятому президенту Петру Порошенко документы по иску бизнесмена Игоря Суркиса и шести британских компаний сообщили в конце августа в лондонском офисе глобальной юридической фирмы Reed Smith LLP, которая представляет интересы истцов.

7 сентября стало известно, что Министерство юстиции Украины получило из Великобритании и уже направило для вручения пятому президенту Украины Петру Порошенко сообщение о подаче против него иска в английский суд.

Ранее Игорь Суркис, комментируя это дело, заявлял, что если ему не удастся доказать правоту в украинских судах, он пойдет в другие суды. "Никому не позволено кого-либо грабить", - заявлял тогда Суркис.

Reed Smith LLP - глобальная юридическая фирма со штаб-квартирой в Питтсбурге, штат Пенсильвания, основана в 1877 году. В штате - более 1500 юристов в 30 офисах по всей территории США, Европы, Ближнего Востока и Азии. Лондонский офис компании является крупнейшим, в нем работает более 350 юристов.