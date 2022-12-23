Дасть ресурси на відбудову. Кабмін залишив громадам акциз пального

Для отримання додаткових ресурсів на відбудову інфраструктури уряд України залишив акциз на пальне для громад на 2023 рік на тому ж рівні, що й цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram.

За словами прем'єра, сьогодні, 23 грудня, уряд України затвердив рішення про залишок громадам 13,4% від акцизу на пальне на 2023 рік. Він сказав, що Кабмін сьогодні також узгодив механізм зарахування цих коштів до місцевих бюджетів

"Це посилить фінансову спроможність громад і дасть додаткові ресурси на відбудову інфраструктури та соціальні видатки", - додав Шмигаль.