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Дасть ресурси на відбудову. Кабмін залишив громадам акциз пального

Фото: уряд затвердив акциз пального для громад на 2023 рік (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Для отримання додаткових ресурсів на відбудову інфраструктури уряд України залишив акциз на пальне для громад на 2023 рік на тому ж рівні, що й цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram.

За словами прем'єра, сьогодні, 23 грудня, уряд України затвердив рішення про залишок громадам 13,4% від акцизу на пальне на 2023 рік. Він сказав, що Кабмін сьогодні також узгодив механізм зарахування цих коштів до місцевих бюджетів

"Це посилить фінансову спроможність громад і дасть додаткові ресурси на відбудову інфраструктури та соціальні видатки", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, 28 вересня цього року президент України Володимир Зеленський підписав закон про часткове повернення акцизів на бензин, дизельне паливо та автогаз, скасованих навесні 2022 року.

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