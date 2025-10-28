"Дасть оцінку тиску на місцеве самоврядування", - Кличко запросив до України місію Ради Європи

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до президента Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Марка Коолса з пропозицією направити в Україну моніторингову місію для оцінки ситуації у сфері місцевого самоврядування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Віталія Кличка у Telegram.

Мер Києва розповів, що під час зустрічі з Коолсом в Страсбурзі на 49-й сесії Конгресу, присвяченій викликам для європейських громад у сфері демократії, безпеки та стійкості, він запросив місію Ради Європи до України, щоб оцінити тиск на місцеве самоврядування, який за його словами чиниться з боку центральної влади.

За його словами, європейські партнери цікавляться станом реформи з децентралізації влади, яка була втілена в нашій країні раніше, оскільки отримують все більше сигналів про тиск на органи місцевого самоврядування - політичний, фінансовий, на рівні законодавчого забезпечення їх діяльності.

"Звернувся до пана Коолса, щоб в Україну прибула моніторингова місія Конгресу регіональних та місцевих влад Ради Європи. Яка зробить висновки щодо ситуації, яка відбувається", - написав Віталій Кличко.

Крім того, мер Києва повідомив про плани зустрітися з Генеральним секретарем та представниками Банку розвитку Ради Європи щодо невідкладної допомоги Україні напередодні складної зими в умовах масових атак ворога на критичну інфраструктуру.

"Зустрінуся тут також з Генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсетом, представниками Банку розвитку Ради Європи. Візьму участь у дискусії щодо того, чим сьогодні невідкладно можуть допомогти європейські партнери Україні та її громадам. Зокрема, й напередодні зими, яка буде дуже складною для нас в умовах масованих атак ворога на критичну інфраструктуру", - написав Віталій Кличко в своєму телеграм-каналі.