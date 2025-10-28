ua en ru
Головна » Новини » Політика

"Дасть оцінку тиску на місцеве самоврядування", - Кличко запросив до України місію Ради Європи

Київ, Вівторок 28 жовтня 2025 14:41
UA EN RU
"Дасть оцінку тиску на місцеве самоврядування", - Кличко запросив до України місію Ради Європи Фото: Віталій Кличко зустрівся з Марком Коолсом у Страсбурзі (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Олександр Мороз

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до президента Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Марка Коолса з пропозицією направити в Україну моніторингову місію для оцінки ситуації у сфері місцевого самоврядування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Віталія Кличка у Telegram.

Мер Києва розповів, що під час зустрічі з Коолсом в Страсбурзі на 49-й сесії Конгресу, присвяченій викликам для європейських громад у сфері демократії, безпеки та стійкості, він запросив місію Ради Європи до України, щоб оцінити тиск на місцеве самоврядування, який за його словами чиниться з боку центральної влади.

За його словами, європейські партнери цікавляться станом реформи з децентралізації влади, яка була втілена в нашій країні раніше, оскільки отримують все більше сигналів про тиск на органи місцевого самоврядування - політичний, фінансовий, на рівні законодавчого забезпечення їх діяльності.

"Звернувся до пана Коолса, щоб в Україну прибула моніторингова місія Конгресу регіональних та місцевих влад Ради Європи. Яка зробить висновки щодо ситуації, яка відбувається", - написав Віталій Кличко.

Крім того, мер Києва повідомив про плани зустрітися з Генеральним секретарем та представниками Банку розвитку Ради Європи щодо невідкладної допомоги Україні напередодні складної зими в умовах масових атак ворога на критичну інфраструктуру.

"Зустрінуся тут також з Генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсетом, представниками Банку розвитку Ради Європи. Візьму участь у дискусії щодо того, чим сьогодні невідкладно можуть допомогти європейські партнери Україні та її громадам. Зокрема, й напередодні зими, яка буде дуже складною для нас в умовах масованих атак ворога на критичну інфраструктуру", - написав Віталій Кличко в своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, за даними Асоціації міст України за три роки повномасштабного вторгнення понад 200 голів територіальних громад були відсторонені від посад через утворення військових адміністрацій або інші заходи воєнного стану.

Крім того, з 2019 по 2025 роки силовики розпочали понад 1500 кримінальних проваджень щодо співробітників мерії, провели 1200 обшуків та вручили більше 300 підозр. При цьому за цей час лише 4 обвинувальних вироки набрали законної сили.

Мер Києва Віталій Кличко назвав таку активність силовиків політичним замовленням з метою паралізувати роботу міста та дискредитувати київську владу.

