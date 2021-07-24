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Дарья Билодид вышла в 1/4 финала Олимпийских игр

Автор: РБК-Украина

Украинка Дарья Билодид вышла в 1/4 финала Олимпийских игр. В 1/8 финала соревнований наша спортсменка одолела представительницу Сербии Мию Николич.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UA.Football.

Для Дарьи схватка сложилась не просто, так как украинка получила два предупреждения от рефери и не набирала очков по ходу. Однако за 15 секунд до завершения поединка Билодид выполнила прием "вазари", который и дал ей одержать победу.

Соперницей нашей дзюдоистки в 1/4 финала станет португалка Коста.

Напомним, что на Олимпиаде в Токио определились победители по стрельбе из пневматической винтовки среди женщин.

Также в день открытия Олимпиады-2020 зафиксировали 19 новых случаев COVID.

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Олимпиада 2020