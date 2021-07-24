Украинка Дарья Билодид вышла в 1/4 финала Олимпийских игр. В 1/8 финала соревнований наша спортсменка одолела представительницу Сербии Мию Николич.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UA.Football.
Для Дарьи схватка сложилась не просто, так как украинка получила два предупреждения от рефери и не набирала очков по ходу. Однако за 15 секунд до завершения поединка Билодид выполнила прием "вазари", который и дал ей одержать победу.
Соперницей нашей дзюдоистки в 1/4 финала станет португалка Коста.