Дарницкую ТЭЦ могут приостановить из-за экологической угрозы для киевлян

Фото: Дарницкая ТЭЦ (wikimedia.org S Muhlynin)

Экологи исследуют пробы воды с "озера Горячка" при Дарницкой ТЭЦ

Дарницкую тепловую электроцентраль (ТЭЦ) в Киеве могут закрыть, если в "озере Горячка" выявят превышение концентрации вредных веществ. До середины августа будет проводиться проверка.

Об этом заявил глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, "озеро Горячка", которое является золоотвалом и техническим водоемом Дарницкой ТЭЦ, несет экологическую опасность. Государственная инспекция начала проверку ТЭЦ, она продлится до середины августа, уже отобраны пробы воды в озере.

"По результатам проверки киевляне узнают реальные данные по количеству выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду", - говорится в сообщении.

Малеваный подчеркнул, что по результатам проверки будет решена дальнейшая судьба Дарницкой ТЭЦ.

"Если при комплексной проверке будут найдены серьезные нарушения в работе Дарницкой ТЭЦ, то на предприятие будет наложен штраф, или даже приостановлена его деятельность до исправления выявленных недостатков", - добавил он.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о топ-5 предприятий по выбросам загрязняющих веществ.

Лидером является Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича, далее идут Бурштынская ТЭС, ПАО "Арселормиттал Кривой Рог" и Кураховская ТЭС.