Дарницьку ТЕЦ можуть закрити через екологічну загрозу для киян

Фото: Дарницька ТЕЦ (wikimedia.org S Muhlynin)

Екологи досліджують проби води з "озера Гарячка" при Дарницькій ТЕЦ

Дарницьку теплову електроцентраль (ТЕЦ) в Києві можуть закрити, якщо в "озері Гарячка" виявлять перевищення концентрації шкідливих речовин. До середини серпня буде проводитися перевірка.

Про це заявив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований, передає прес-служба відомства.

За його словами, "озеро Гарячка", яке є золоотвалом і технічною водоймою Дарницької ТЕЦ, несе екологічну небезпеку. Державна інспекція розпочала перевірку ТЕЦ, вона триватиме до середини серпня, вже відібрано проби води в озері.

"За результатами перевірки кияни дізнаються реальні дані щодо кількості викидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище", - йдеться в повідомленні.

Мальований підкреслив, що за результатами перевірки буде вирішена подальша доля Дарницької ТЕЦ.

"Якщо при комплексній перевірці будуть знайдені серйозні порушення в роботі Дарницької ТЕЦ, то на підприємство буде накладено штраф, або навіть припинено його діяльність до виправлення виявлених недоліків", - додав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про топ-5 підприємств щодо викидів забруднюючих речовин.

Лідером є Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча, далі йдуть Бурштинська ТЕС, ПАТ "Арселорміттал Кривий Ріг" та Курахівська ТЕС.