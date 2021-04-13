На Дарницкой ТЭЦ установлено два новых электрофильтра газоочистки, - Кличко

Он отметил, что в 2018 году город начал строительство электрофильтров на Дарницкой ТЭЦ, которые улавливают пыль и уменьшают объем вредных выбросов.

"Киев системно решает экологические проблемы, которые накапливались десятками лет. Ключевые стратегические предприятия имеют детальный план повышения экологической составляющей. Сейчас город совместно с ООО "Евро-Реконструкция" работает, чтобы сделать деятельность Дарницкой ТЭЦ более безопасной. Эта ТЭЦ - одна из старейших в столице, поставляет тепло промышленным предприятиям и жилым массивам Днепровского и Дарницкого районов", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что фильтры газоочистки уже снизили выбросы от Дарницкой ТЭЦ более чем в два раза. На очереди - установка систем сероочистки и азотоочистки, чтобы выйти на европейские показатели, и отказ от золоотвала.

"Строительство двух высокоэффективных электрофильтров уже позволило снизить выбросы пыли на ТЭЦ более чем вдвое. В этом году на Дарницкой ТЭЦ продолжат модернизацию. В частности - строительство третьего электрофильтра стоимостью 129, 5 млн грн. Также планируется разработка проекта рекультивации золошлакоотвала. Таким образом, Дарницкая ТЭЦ будет первой угольной ТЭЦ в Украине, которая откажется от использования золоотвала", - отметил мэр столицы.

Кличко напомнил, что город уже начал установку системы химической очистки на заводе "Энергия" и постов мониторинга качества воздуха по европейским стандартам.