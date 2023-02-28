В Дарницькому районі Києва стався провал у понад 2 метри через НП на колекторі: що з водою
В Дарницькому районі Києва у вівторок, 28 лютого, на проїзній частині стався провал глибиною в понад 2 метри. На щастя, НП ніяк не вплине на забезпечення мешканців водою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
"На проїжджій частині вул. Маслівка, 29 через аварію на каналізаційному колекторі утворився провал глибиною 2,5 метра. Фахівці "Київводоканалу" виконують обстеження ділянки", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під проїжджою частиною пролягає Лівобережний каналізаційний колектор діаметром 3100 мм.
"Аварійна ситуація не вплине на безперебійність водопостачання та водовідведення споживачів", - додають в КМДА.
Крім цього, рух транспорту проїжджою частиною обмежуватись не буде.
"Але закликаємо водіїв бути уважними на цій ділянці дороги", - підкреслили в адміністрації.
Як повідомлялось, сьогодні в Деснянському районі Києва тестуватимуть оновлену систему оповіщення про НС. У разі реальної повітряної тривоги сирена лунатиме без голосового повідомлення про тестування.
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