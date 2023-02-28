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В Дарницком районе Киева произошел пробвал более 2 метров из-за ЧП на коллекторе: что с водой

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Киев, Вторник 28 февраля 2023 09:25
В Дарницком районе Киева произошел пробвал более 2 метров из-за ЧП на коллекторе: что с водой Фото: в Дарницком районе Киева произошел пробвал более 2 метров из-за ЧП на коллекторе (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Дарницком районе Киева во вторник, 28 февраля, на проезжей части произошел провал глубиной более 2 метров. К счастью, ЧП никак не повлияет на обеспечение жителей водой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"На проезжей части ул. Масловка, 29 из-за аварии на канализационном коллекторе образовался провал глубиной 2,5 метра. Специалисты "Киевводоканала" выполняют обследование участка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под проезжей частью проходит Левобережный канализационный коллектор диаметром 3100 мм.

"Аварийная ситуация не повлияет на бесперебойность водоснабжения и водоотведения потребителей", - добавляют в КГГА.

Кроме этого, движение транспорта по проезжей части ограничиваться не будет.

"Но призываем водителей быть внимательными на этом участке дороги", - подчеркнули в администрации.

Как сообщалось, сегодня в Деснянском районе Киева будут тестировать обновленную систему оповещения о ЧС. В случае реальной воздушной тревоги сирена будет раздаваться без голосового сообщения о тестировании.

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