У Дарницькому районі Києва будуть проводити військові навчання

У Дарницькому районі Києва угрупування сил і засобів оборони будуть проводити військові навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дарницьку районну державну адміністрацію .

"Відcьогодні та протягом трьох наступних днів у межах Дарницького району угрупування сил і засобів оборони Києва проводитимуть військові навчання", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що мета навчань - нарощування бойових спроможностей під час підготовки та ведення оборонної операції.

Українцям нагадують про заборону знімати та оприлюднювати відео- та фотоматеріали пересування військових і техніки.

Оборона Києва

Нагадаємо, раніше Київрада виділила додаткові кошти на будівництво та облаштування опорних пунктів у адміністративних межах столиці.

Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що хоча Київ не входить до зони можливих бойових дій, місто залишається пріоритетною ціллю №1 для росіян.

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