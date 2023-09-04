У Дарницькому районі Києва будуть проводити військові навчання
У Дарницькому районі Києва угрупування сил і засобів оборони будуть проводити військові навчання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дарницьку районну державну адміністрацію.
"Відcьогодні та протягом трьох наступних днів у межах Дарницького району угрупування сил і засобів оборони Києва проводитимуть військові навчання", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що мета навчань - нарощування бойових спроможностей під час підготовки та ведення оборонної операції.
Українцям нагадують про заборону знімати та оприлюднювати відео- та фотоматеріали пересування військових і техніки.
Оборона Києва
Нагадаємо, раніше Київрада виділила додаткові кошти на будівництво та облаштування опорних пунктів у адміністративних межах столиці.
Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що хоча Київ не входить до зони можливих бойових дій, місто залишається пріоритетною ціллю №1 для росіян.
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