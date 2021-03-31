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"Дарница" вывела на рынок 5 лекарственных средств за I квартал 2021 

Автор: РБК-Украина

Фармацевтическая компания "Дарница" в I квартале 2021 вывела на рынок 5 лекарственных средств для лечения кардиологтческих, неврологических, гастроэнтерологических, а также респираторных заболеваний.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, в марте "Дарница" представила лекарственное средство "Мемтек" (действующее вещество - мемантина гидрохлорид) для лечения деменции, которое производится для "Дарницы" в ЕС.

В компании отметили, что ускорение выхода новых лекарственных средств стало возможным благодаря переходу на электронный фармацевтический документооборот, диджитализации процессов клинических исследований и мониторинга применения лекарственных средств.

"Более половины лончей происходят с опережением, которое составляет для разных продуктов от 1 до 3 месяцев", - говорится в сообщении.

В планах "Дарницы" выпуск 25 новых лекарственных средств до конца текущего года. Часть лончевых продуктов является результатом сотрудничества с европейскими фармацевтическими компаниями. В целом, в течение 2015-2019 годов "Дарница" выпустила более 50 фармацевтических брендов, инвестировав в R&D около 1,1 миллиарда гривен.

Напомним, фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении.

Стратегические направления развития портфеля - кардиология, неврология и решение проблем боли. Бенефициары компании - семья Загорий.

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Новости Украины Дарницалекарствафармацевтические компании
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