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"Дарниця" вивела на ринок 5 лікарських засобів у І кварталі 2021

Автор: РБК-Україна

Фармацевтична компанія "Дарниця" в І кварталі 2021 року вивела на ринок 5 лікарських засобів для лікування кардіологічних, неврологічних, гастроентерологічних, а також респіраторних захворювань.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зокрема у березні "Дарниця" представила лікарський засіб "Мемтек" (діюча речовина - мемантину гідрохлорид) для лікування деменції, що виробляється для "Дарниці" в ЄС.

У компанії зазначили, що прискорення виходу нових лікарських засобів стало можливим завдяки переходу на електронний фармацевтичний документообіг, диджиталізації процесів клінічних досліджень та моніторингу застосування лікарських засобів.

"Більша частина лончів відбуваються з випередженням, яке складає для різних продуктів від 1 до 3 місяців", - йдеться в повідомленні.

В планах “Дарниці” випуск 25 нових лікарських засобів до кінця поточного року. Частина лончевих продуктів є результатом співпраці з європейськими фармацевтичними компаніями. Загалом, протягом 2015-2020 років "Дарниця" випустила 50 фармацевтичних брендів, інвестувавши в R&D близько 1,1 мільярда гривень.

Нагадаємо, фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні.

Стратегічні напрямки розвитку портфеля - кардіологія, ментальне здоров’я і вирішення проблем болю. Бенефіціари компанії - сім'я Загорій.

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Новини України Дарницалекарствафармацевтические компании
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