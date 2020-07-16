"Дарница" выделила 7,1 млн грн на закупку оборудования и лекарств для медучреждений

Фото: завод "Дарницы" (РБК-Украина)

"Дарница" и Zagoriy Foundation во второй раз инициируют закупку оборудования для столичных больниц

Фармацевтическая компания "Дарница" за последние четыре месяца 2020 года выделила 7,1 млн грн на приобретение аппаратов ИВЛ, оборудования для первичного определения заболевания коронавирусной инфекции и лекарств для медицинских учреждений и благотворительных организаций.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

По словам главы совета директоров Darnitsa Group Дмитрия Шимкива, в июле в Украину прибыли три аппарата ИВЛ марки Avea (Vyaire Medical Inc., США), которые вскоре начнут работу в Александровской, Киевской городской клинической больнице №4 и Киевской городской клинической больнице №9.

Оборудование предназначено для обеспечения искусственной вентиляции легких больным в тяжелом и критическом состояниях.

"Как ответственный бизнес "Дарница" разделяет вызовы, стоящие перед обществом. Поэтому мы системно помогаем медицинской сфере и пациентам в самых тяжелых ситуациях. За последние четыре месяца мы оказали помощь в размере 7,1 млн грн, в частности, это оборудование для анестезии и реанимации и медицинские препараты для пострадавших от стихийного бедствия на Прикарпатье. Также мы передали лекарства для детей с хроническими системными заболеваниями соединительной ткани, которые нуждаются в поддерживающей терапии и находятся на лечении в Институте педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины и Западноукраинском специализированном детском медицинском центре", - отметил Шимкив.

В свою очередь директор благотворительного фонда Zagoriy Foundation Евгения Мазуренко подчеркнула, что фонды, вне зависимости от направленности своей деятельности, всегда должны реагировать на актуальные запросы общества.

"Пандемия COVID-19 стала вызовом для медицинской системы. Мы собрали отзывы врачей и выбрали лучшее оборудование для ИВЛ, которое поможет спасать жизни пациентов не только во времена эпидемии, но и после ее преодоления. Миссия Zagoriy Foundation - развивать культуру благотворительности. Но независимо от миссии, фонды должны реагировать на актуальные запросы общества. Противодействие последствиям эпидемии - один из таких вызовов ", - добавила Мазуренко.

Отметим, что "Дарница" и Zagoriy Foundation во второй раз инициируют закупку оборудования для столичных больниц.

Весной три аппарата искусственной вентиляции легких были переданы Киевской городской клинической больнице скорой помощи, а для Киевской городской клинической больницы № 4 приобретен экспресс-анализатор для первичного определения заболевания коронавирусной инфекцией.

В целом, по словам Шимкива, в рамках борьбы с пандемией COVID-19 "Дарница" совместно с благотворительным фондом Zagoriy Foundation приобрела шесть аппаратов ИВЛ.

Кроме того, компания откликнулась на инициативу Общества Красного Креста и безвозмездно передала лекарства пострадавшим от наводнения на Прикарпатье, а также семьям с приемными детьми, которыми занимается БФ "СОС Детские городки Украина".

Напомним, фармацевтическая компания "Дарница" с 1998 года является лидером в Украине по объему продаж лекарств в натуральном выражении.

По итогам 2019 доля "Дарницы" составила 13,76%.

Стратегические направления - кардиология, неврология и решения проблем боли. Бенефициары компании "Дарница" - семья Загорий.

Благотворительный фонд Zagoriy Foundation был создан в 2015 году Глебом, Катериной и Владимиром Загориями для реализации благотворительных проектов. Приоритетным направлением деятельности Фонда является развитие культуры благотворительности. В этом направлении Фонд реализует системные проекты и отдельные активности.