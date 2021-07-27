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"Дарница" перешла ко второму этапу внедрения проектов по улучшению производственных процессов

Автор: Наталия Гурковская

Фармацевтическая компания "Дарница" в рамках реализации философии постоянного совершенствования перешла ко второму этапу внедрения проектов по улучшению производственных процессов. В рамках реализуемых проектов компания достигла среднегодового сокращения времени на выполнение операций по переналадке оборудования на 32,2%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам главы совета директоров Darnitsa Group Дмитрия Шимкива, стратегия развития производства "Дарницы" рассчитана до 2030 года и кроме системных инвестиций в модернизацию включает философию непрерывного совершенствования процессов и привлечение всех сотрудников для максимальной ориентации на интересы и потребности потребителей.

Он также добавил, что для повышения эффективности производственных процессов в компании применяются инструменты SMED (Single-Minute Exchange of Dies). В 2020 году, напомнил Шимкив, завершено 8 таких проектов, среднее сокращение времени операций в производственных подразделениях, где были реализованы проекты по переналадке, составило 24,4%. В течение шести месяцев 2021 года завершено 5 проектов, которые сократили продолжительность переналадок в среднем на 32,2%. С начала реализации программы SMED общее время выполнения операций по переналадке в компании сокращено на 1,7%.

"Разрабатывая проекты по совершенствованию производства, мы прежде всего фокусируемся на операциях и процессах, которые добавляют ценности для потребителя. В 2020 году мы направили 180,5 млн гривен капитальных инвестиций на модернизацию производства и обеспечение соответствия требованиям международных стандартов, поддержание высокого качества при минимальных затратах ресурсов, сокращение срока создания продукции. Особое внимание мы уделили организации поставок и обеспечению спроса на медикаменты независимо от турбулентности внешней среды", - отметил Шимкив.

Он также напомнил, что в 2020 году было проведено масштабное обучение по реализации Kaizen-проектов, заканчивается внедрение проектов, направленных на совершенствование процесса управления качеством, повышение операционной эффективности и экономии ресурсов.

Как сообщалось, фармацевтическая компания "Дарница" поддерживает глобальную тенденцию устойчивого развития бизнеса.

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Дарница