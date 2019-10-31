"Дарниця" продовжить відстоювати право на виробництво свого "Корвалолу"

Фото: фармацевтична компанія "Дарниця" (прес-служба)

"Дарниця" вважає необгрунтованим рішення Госпсуду Києва

Фармацевтична компанія "Дарниця" вважає необгрунтованим рішення Господарського суду Києва від 30 жовтня 2019 року, яким цій компанії було відмовлено у задоволенні позову проти АТ "Фармак", і має намір його оскаржити. Про це йдеться в офіційній заяві "Дарниці", оприлюдненій в четвер.

Компанія нагадує, що суд розглядав скаргу "Дарниці" на рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ), винесеного в 2017 році на користь компанії "Фармак". Тоді Апеляційна палата МЕРТ визнала позначення "Корвалол Corvalolum" добре відомим по відношенню до компанії "Фармак".

"Ми переконані, що діємо в правовому полі і не порушуємо ніяких прав інтелектуальної власності, - йдеться в заяві.

"Дарниця" підкреслює, що реєстраційні посвідчення на виробництво "Корвалолу" в Радянському Союзі мали десятки заводів по всій країні.

"Радянське законодавство не закріплювало інтелектуальну власність за однією фізичною або юридичною особою. "Корвалол", як і будь-яка інша торгова марка, був надбанням всього народу. Зараз "Корвалол" виробляють багато фармацевтичних компаній в різних країнах: в Україні, Росії, Білорусі, Узбекистані, Казахстані, Німеччині", - повідомляється в заяві.

Крім того, в заяві підкреслюється, що судові суперечки між "Дарницею" і "Фармаком", предметом якої була торгова марка "Корвалол", "Фармак" остаточно програв "Дарниці" в 2011 році в судах всіх інстанцій.

"Відновити цей позов було неможливо, але в 2017 році "Фармак" штучно реанімував це справа, придумавши новий предмет спору - позначення "Корвалол Corvalolum", - пояснює "Дарниця".

Компанія також наголошує, що лікарський засіб "Корвалол-Дарниця" офіційно зареєстрована з дотриманням законодавства України, а елемент "Дарниця" в його назві чітко вказує на виробника, а тому сплутати цю торгову марку з іншими неможливо.

Як повідомлялося, влітку 2017 року Апеляційна палата МЕРТ визнала позначення "Корвалол Corvalolum" добре відомим по відношенню до "Фармака". У 2018 році Київський апеляційний господарський суд з апеляційною скаргою "Дарниці" скасував це рішення. 25 червня 2019 року Велика палата Верховного суду, у свою чергу, направила справу на повторний розгляд у суд першої інстанції. Паралельно "Фармак" реанімував судовий процес, який стосується скасування держреєстрації препарату "Корвалол-Дарниця", тому що в цій справі нібито відкрилися нові обставини.

АТ "Фармак" засновано в 1925 році. Є однією з найбільших фармкомпаній України. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 25,16% – до 1,05 млрд грн.

Фармацевтична компанія "Дарниця" – лідер з реалізації лікарських засобів у натуральному вираженні з 1998 року. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 31,3%, до 449,134 млн грн.