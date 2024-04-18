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Даремний слемданк плеймейкера "Атланти" з-під центрового "Чикаго": момент дня в НБА

Чикаго, Четвер 18 квітня 2024 12:55
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Даремний слемданк плеймейкера "Атланти" з-під центрового "Чикаго": момент дня в НБА Фото: Деджонте Мюррей не зміг врятувати "Атланту" від фіаско (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився оборонець "Атланти Гокс" Деджонте Мюррей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Американець підкорив епізодом у третій чверті протистояння з "Чикаго". Він відкрився під передачу Капели та в силовій боротьбі з Вучевічем ефектно вгатив згори.

Старань Мюррея та інших не вистачило для загального успіху "Атланти". "Буллз" здобули впевнену домашню перемогу та пробилися у фінал плей-ін за путівку в перший раунд плей-офф від Східної конференції. Там суперником "Чикаго" стане "Маямі".

Найрезультативнішим на паркеті став оборонець "Буллз" Кобі Вайт. Він набрав 42 очки, зробив 9 підбирань і віддав 6 передач. Тим часом Мюррей поклав у скарбничку "Гокс" 30 пунктів.

Хто такий Деджонте Мюррей

Уродженець Сіетла, на студентському рівні виступав за "Вашингтон Хаскіз". Обраний "Сан-Антоніо" під 29-м номером драфту НБА-2016.

Перші п'ять сезонів під егідою асоціації провів у складі "Сперс". Перед кампанією 2022/23 разом із Джоком Лендейлом був обміняний на Даніло Галлінарі в "Атланту". У березні оновив персональний рекорд результативності – 44 очки проти "Бостона".

У 2022 році вперше потрапив у ростер Матчу всіх зірок. Влітку Baby boy підписав контракт із "Гокс" на 4 роки, за яким заробить 120 млн доларів.

До слова, важкий форвард "Торонто" Портер отримав пожиттєвий бан за незаконні ставки.

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