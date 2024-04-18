Напрасный слэм-данк плеймейкера "Атланты" из-под центрового "Чикаго": момент дня в НБА
Наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался защитник "Атланты Хокс" Деджонте Мюррей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.
Американец покорил эпизодом в третьей четверти противостояния с "Чикаго". Он открылся под передачу Капелы и в силовой борьбе с Вучевичем эффектно вколотил сверху.
Стараний Мюррея и других не хватило для всеобщего успеха "Атланты". "Буллз" одержали уверенную домашнюю победу и пробились в финал плей-ин за путевку в первый раунд плей-офф от Восточной конференции. Там соперником "Чикаго" станет "Майами".
Самым результативным на паркете стал защитник "Буллз" Коби Уайт. Он набрал 42 очка, сделал 9 подборов и отдал 6 передач. Тем временем Мюррей положил в копилку "Хокс" 30 пунктов.
Кто такой Деджонте Мюррей
Уроженец Сиэтла, на студенческом уровне выступал за "Вашингтон Хаскиз". Выбран "Сан-Антонио" под 29-м номером драфта НБА-2016.
Первые пять сезонов под эгидой ассоциации провел в составе "Сперс". Перед кампанией 2022/23 вместе с Джоком Лендейлом был обменян на Данило Галлинари в "Атланту". В марте обновил персональный рекорд результативности – 44 очка против "Бостона".
В 2022 году впервые попал в ростер Матча всех звезд. Летом Baby boy подписал контракт с "Хокс" на 4 года, по которому заработает 120 млн долларов.
К слову, тяжелый форвард "Торонто" Портер получил пожизненный бан за незаконные ставки.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.