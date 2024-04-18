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Напрасный слэм-данк плеймейкера "Атланты" из-под центрового "Чикаго": момент дня в НБА

Чикаго, Четверг 18 апреля 2024 12:55
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Напрасный слэм-данк плеймейкера "Атланты" из-под центрового "Чикаго": момент дня в НБА Фото: Деджонте Мюррей не смог спасти "Атланту" от фиаско (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался защитник "Атланты Хокс" Деджонте Мюррей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Американец покорил эпизодом в третьей четверти противостояния с "Чикаго". Он открылся под передачу Капелы и в силовой борьбе с Вучевичем эффектно вколотил сверху.

Стараний Мюррея и других не хватило для всеобщего успеха "Атланты". "Буллз" одержали уверенную домашнюю победу и пробились в финал плей-ин за путевку в первый раунд плей-офф от Восточной конференции. Там соперником "Чикаго" станет "Майами".

Самым результативным на паркете стал защитник "Буллз" Коби Уайт. Он набрал 42 очка, сделал 9 подборов и отдал 6 передач. Тем временем Мюррей положил в копилку "Хокс" 30 пунктов.

Кто такой Деджонте Мюррей

Уроженец Сиэтла, на студенческом уровне выступал за "Вашингтон Хаскиз". Выбран "Сан-Антонио" под 29-м номером драфта НБА-2016.

Первые пять сезонов под эгидой ассоциации провел в составе "Сперс". Перед кампанией 2022/23 вместе с Джоком Лендейлом был обменян на Данило Галлинари в "Атланту". В марте обновил персональный рекорд результативности – 44 очка против "Бостона".

В 2022 году впервые попал в ростер Матча всех звезд. Летом Baby boy подписал контракт с "Хокс" на 4 года, по которому заработает 120 млн долларов.

К слову, тяжелый форвард "Торонто" Портер получил пожизненный бан за незаконные ставки.

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