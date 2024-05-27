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Даремний данк зірки "Міннесоти" не зупинив фіаско в Техасі: момент дня в НБА

Даллас, Понеділок 27 травня 2024 11:30
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Даремний данк зірки "Міннесоти" не зупинив фіаско в Техасі: момент дня в НБА Фото: Ентоні Едвардс часто перетинався з Лукою Дончічем (dallasnews.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився атакувальний оборонець "Міннесоти Тімбервулвз" Ентоні Едвардс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Американець запам'ятався епізодом у третій чверті протистояння з "Далласом". Він на швидкості влетів до "фарби" та з-під Геффорда могутньо вгатив згори правою рукою.

Старань Едвардса, однак, забракло для загального успіху "Тімбервулз". "Маверікс" здобули домашню перемогу над "Міннесотою" (116:107). У фінальній серії Західної конференції до чотирьох перемог техасці впевнено ведуть (3:0).

Найрезультативнішими на паркеті стали стали зірки "Далласа" Лука Дончіч і Кайрі Ірвінг. Обидва набрали по 33 очки. Тим часом Едвардс зупинився за два кроки від тріпл-даблу – 26+9+9.

Хто такий Ентоні Едвардс

Уродженець штату Джорджія, у баскетбол перейшов із американського футболу. У студентські роки виступав за "Джорджія Бульдогс".

На драфті НБА-2020 обраний під першим номером. У складі "Міннесоти" дебютував у грудні того ж року, оформивши 15 очок із лави запасних. Став новачкому року в Південно-східному дивізіоні асоціації. Дворазовий учасник Матчу всіх зірок НБА (2023, 2024).

Обрав 5-й ігровий номер на честь матері та бабусі, які померли впродовж 2015 року. Опікунами тоді восьмикласника Едвардса стали брат і сестра. Працював інструктором у літніх таборах, а в університеті вивчав маркетинг.

До слова, напередодні форвард "Бостона" Браун очолив хіт-парад моментів із сольним проходом.

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