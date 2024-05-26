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Форвард "Бостона" сольним проходом розпочав камбек в Індіанаполісі: момент дня в НБА

Індіанаполіс, Неділя 26 травня 2024 10:55
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Форвард "Бостона" сольним проходом розпочав камбек в Індіанаполісі: момент дня в НБА Фото: Джейлен Браун набрав 24 очки проти "Пейсерс" (indystar.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив легкий форвард "Бостон Селтікс" Джейлен Браун.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Американець підкорив моментом у фінальній чверті протистояння з "Індіаною". Він отримав передачу на лінії кидків, сміливо пішов до "фарби" та поклав згори однією рукою з-під Тернера.

Стараннями Брауна "Селтікс" повернулися на переможний шлях. "Бостон" дотиснув "Пейсерс" (114:111) та потроїв перевагу в серії до чотирьох перемог у фіналі Східної конференції. Наступний матч відбудеться в Індіанаполісі в ніч проти вівторка, 28 травня.

Найрезультативнішим на паркеті став форвард "Селтікс" Джейсон Тейтум. Він набрав 36 очок, зробив 10 підбирань і віддав 8 передач. Тим часом Браун додав у скарбничку "Бостона" ще 24 пункти.

Хто такий Джейлен Браун

Уродженець Джорджії, на студентському рівні виступав за Університет Каліфорнії. Обраний "Бостоном" під третім номером драфту НБА-2016.

Контракт підписав після виступів у Літній лізі асоціації. Проводить сьомий поспіль сезон у складі "Селтікс" і допоміг іменитій команді дістатися до фіналу НБА-2022. Триразовий учасник Матчу всіх зірок (2021, 2023, 2024).

Браун – переконаний вегетаріанець. У вільний час вивчає іспанську мову, історію і філософію, а також займається медитацією.

До слова, напередодні зірка "Далласа" Дончіч очолив підбірку моментів із геймвінером проти "Міннесоти".

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