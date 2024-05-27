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Напрасный данк звезды "Миннесоты" не остановил фиаско в Техасе: момент дня в НБА

Даллас, Понедельник 27 мая 2024 11:30
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Напрасный данк звезды "Миннесоты" не остановил фиаско в Техасе: момент дня в НБА Фото: Энтони Эдвардс часто пересекался с Лукой Дончичем (dallasnews.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался атакующий защитник "Миннесоты Тимбервулвз" Энтони Эдвардс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Американец запомнился эпизодом в третьей четверти противостояния с "Далласом". Он на скорости влетел в "краску" и из-под Гэффорда мощно вонзил сверху правой рукой.

Стараний Эдвардса, однако, не хватило для общего успеха "Тимбервулз". "Маверикс" одержали домашнюю победу над "Миннесотой" (116:107). В финальной серии Западной конференции к четырем победам техасцы уверенно ведут (3:0).

Самыми результативными на паркете стали звезды "Далласа" Лука Дончич и Кайри Ирвинг. Оба набрали по 33 очка. Тем временем Эдвардс остановился в двух шагах от трипл-дабла – 26+9+9.

Кто такой Энтони Эдвардс

Уроженец штата Джорджия, в баскетбол перешел из американского футбола. В студенческие годы выступал за "Джорджию Бульдогс".

На драфте НБА-2020 выбран под первым номером. В составе "Миннесоты" дебютировал в декабре того же года, оформив 15 очков со скамейки запасных. Стал новичком в Юго-восточном дивизионе ассоциации. Двукратный участник Матча всех звезд НБА (2023, 2024).

Выбрал 5-й игровой номер в честь матери и бабушки, которые умерли в течение 2015 года. Опекунами тогда восьмиклассника Эдвардса стали брат и сестра. Работал инструктором в летних лагерях, а в университете изучал маркетинг.

К слову, накануне форвард "Бостона" Браун возглавил хит-парад моментов с сольным проходом.

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