Напрасный данк звезды "Миннесоты" не остановил фиаско в Техасе: момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Американец запомнился эпизодом в третьей четверти противостояния с "Далласом". Он на скорости влетел в "краску" и из-под Гэффорда мощно вонзил сверху правой рукой.

Стараний Эдвардса, однако, не хватило для общего успеха "Тимбервулз". "Маверикс" одержали домашнюю победу над "Миннесотой" (116:107). В финальной серии Западной конференции к четырем победам техасцы уверенно ведут (3:0).

Самыми результативными на паркете стали звезды "Далласа" Лука Дончич и Кайри Ирвинг. Оба набрали по 33 очка. Тем временем Эдвардс остановился в двух шагах от трипл-дабла – 26+9+9.

Кто такой Энтони Эдвардс

Уроженец штата Джорджия, в баскетбол перешел из американского футбола. В студенческие годы выступал за "Джорджию Бульдогс".

На драфте НБА-2020 выбран под первым номером. В составе "Миннесоты" дебютировал в декабре того же года, оформив 15 очков со скамейки запасных. Стал новичком в Юго-восточном дивизионе ассоциации. Двукратный участник Матча всех звезд НБА (2023, 2024).

Выбрал 5-й игровой номер в честь матери и бабушки, которые умерли в течение 2015 года. Опекунами тогда восьмиклассника Эдвардса стали брат и сестра. Работал инструктором в летних лагерях, а в университете изучал маркетинг.