Данці вважають США загрозою та виступають проти продажу Гренландії, - опитування

Майже половина громадян Данії вважають США значною загрозою для своєї країни. Вони також проти того, щоб Гренландія стала частиною США.

За даними видання, опитування було проведено з 15 по 22 січня, у ньому взяли участь понад 1000 осіб. Опитування показало, що 46% данців вважають США "дуже великою загрозою" або "досить великою загрозою" для Данії.

Це більше, ніж кількість тих, хто вважає загрозою Північну Корею або Іран - 44% і 40% відповідно. Але загроза з боку Росії залишається значно вищою, адже 86% респондентів заявили, що вважають Москву загрозою.

Також з опитаних 78% заявили, що виступали б проти продажу Гренландії США, але 72% сказали, що остаточне рішення має бути за Гренландією, а не Данією.

Варто нагадати, що переважна більшість населення Гренландії виступила проти виходу зі складу Данії.

Заяви Трампа щодо Гренландії

У 2019 році Трамп заявив, що контроль США над Гренландією є "абсолютною необхідністю" для міжнародної безпеки. Після перемоги на виборах у 2024 році він знову заговорив про купівлю острова та навіть не виключав застосування сили, щоб переконати Данію передати територію.

Нещодавно Трамп заявив, що США отримають контроль над Гренландією, стверджуючи, що місцеві жителі цього хочуть. Його союзники подали законопроєкт про "купівлю острова". На це прем’єр-міністр Гренландії Муте Егеде відповів, що острів прагне зміцнювати зв’язки зі США, але на своїх умовах, зокрема в обороні та гірничодобувній галузі.

Водночас, як пише Bloomberg, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен звернулась до своїх європейських союзників по допомогу в боротьбі з вимогами Трампа віддати Гренландію.