"Данська модель" має стати частиною гарантій безпеки для України, - Свириденко

"Данська модель" фінансування зброї для України має стати частиною майбутніх гарантій безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.
Як розповіла Свириденко, сьогодні вона провела "дружню і конструктивну розмову з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Головна тема - початок переговорів щодо членства в ЄС.
"Україна готова відкрити перші три переговорні кластери вже зараз, а до кінця року - всі інші. Відкриття першого стане для українців сигналом про незворотність нашої євроінтеграції", - зазначила прем'єр.
Свириденко розповіла Фредеріксен, що після переговорів у Вашингтоні Україна працює над рамкою безпекових гарантій.
"Наша позиція чітка: жодних територіальних поступок, обмежень суверенітету чи оборонних спроможностей", - наголосила глава українського уряду.
Своєю чергою Фредеріксен підтвердила, що Данія й надалі рішуче підтримуватиме Україну на шляху до ЄС та у зміцненні оборони.
"Відзначила "данську модель" підтримки оборонного сектору - прозорий механізм, що об’єднує державне фінансування, внесок партнерів та прямі замовлення для українського ОПК. Така модель має стати частиною майбутніх гарантій безпеки для України та Європи", - зазначила Свириденко.
Нагадаємо, у 2024 році партнери почали закуповувати зброю для України напряму у вітчизняних виробників. Першою це зробила Данія, пізніше до проєкту приєдналися інші країни, зокрема Нідерланди, Швеція, Норвегія, Канада та країни Балтії.
Така ініціатива дозволяє одночасно посилювати обороноздатність та підтримувати економіку України.
Через "данську модель" профінансовано виробництво критично важливого озброєння, зокрема самохідних артилерійських установок "Богдана". Такі закупівлі фокусуються на тому, що може бути швидко вироблено і застосовано на фронті - дрони та артилерія.
Минулого року за "данською моделлю" було використано більш ніж 500 млн доларів із загальної суми у 1,5 млрд доларів. Зараз триває робота щодо потенційного розширення можливостей проєкту.
В компанії "Українська бронетехніка", яка виробляє бронеавтомобілі, дрони, боєприпаси та іншу техніку, підтвердили РБК-Україна, що "данська модель" на сьогодні - це працюючий і досить ефективний механізм допомоги. Вона реалізується у двох форматах, залежно від джерела фінансування.
Перший формат передбачає, що кошти на закупівлю зброї збираються партнерами - Данією, Норвегією та іншими країнами. Другий формат - закупівлі зброї здійснюються за прибутки від заморожених російських активів.