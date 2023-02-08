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Данська компанія Vestas, що виробляє обладнання для вітрової енергетики, йде з Росії

Фото: данська компанія Vestas пішла з ринку Росії (скріншот: vestas.com/reports-and-presentations)
Автор: Тетяна Зарембо

Данська компанія Vestas, яка виробляє обладнання для "зеленої" енергетики, вирішила повністю припинити діяльність у Російській Федерації

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії Vestas.

Як зазначається у звіті компанії за 2022 рік, Vestas зупинила всі корпоративні процеси, звільнила працівників і залишила активи у Росії.

Рішення щодо припинення роботи у РФ компанія ухвалила ще навесні минулого року. При цьому рівень присутності Vestas на російському ринку був досить високим, компанія мала там два виробництва.

"Підприємство "ВМ Рус" з виробництва композитних лопатей для турбін вітрогенераторів в Ульяновську розпочало свою роботу у грудні 2018 року, його передбачалося законсервувати до кінця минулого року. Крім того, у Дзержинську компанія також разом із "Роснано" запускала виробництво гондол для вітрогенераторних установок на базі заводу Liebherr", - зазначається у звіті.

При цьому "ВМ Рус" підписала спеціальний інвестиційний контракт (СПІК) у 2018-му строком на вісім років, вклавши у виробництво понад 2 млрд рублів. Штатна чисельність заводу мала становити 443 людини. Проте Vestas провело переговори про дострокове розірвання спеціального інвестконтракту. Досі в РФ СПІК розривався лише один раз.

При цьому Vestas була технологічним партнером російського "Фортуму" у сфері відновлюваних джерел енергії.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що один із найбільших банків США Goldman Sachs Group Inc. реструктуризував свої активи в РФ і пішов з російського ринку всупереч забороні диктатора Путіна і попри збитки.

Крім того, ми писали, що компанія Hitachi Energy, 100% дочка Hitachi, оголосила про завершення продажу свого російського бізнесу місцевому менеджменту.

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