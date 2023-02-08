Датская компания Vestas, производящая оборудование для ветровой энергетики, уходит из России

Как отмечается в отчете компании за 2022 год, Vestas остановила все корпоративные процессы, уволила работников и оставила активы в России.

Решение о прекращении работы в РФ компания приняла еще весной прошлого года. При этом уровень присутствия Vestas на российском рынке был достаточно высоким, компания имела там два производства.

"Предприятие "ВМ Рус" по производству композитных лопастей для турбин ветрогенераторов в Ульяновске начало свою работу в декабре 2018 года, его предполагалось законсервировать до конца прошлого года. Кроме того, в Дзержинске компания также вместе с "Роснано" запускала производство гондол для ветрогенераторных установок на базе завода Liebherr", - отмечается в отчете.

При этом "ВМ Рус" подписала специальный инвестиционный контракт (СПИК) в 2018 году сроком на восемь лет, вложив в производство более 2 млрд рублей. Штатная численность завода должна была составить 443 человека. Однако Vestas провело переговоры о досрочном расторжении специального инвестконтракта. До сих пор в РФ СПИК разрывался только один раз.

При этом Vestas являлась технологическим партнером российского "Фортума" в сфере возобновляемых источников энергии.