Danone прекратила импорт в Россию части своей продукции

Французская группа Danone объявила о решении прекратить импорт некоторых товаров в Россию из-за военной агрессии против Украины. Речь идет о брендах Evian и Alpro.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.
Danone собирается адаптировать свою деятельность в России. В частности, компания планирует переориентироваться на основные молочные продукты, детское и лечебное питание.
Также Danone прекратит импорт минеральной воды Evian и растительного молока Alpro.
"Danone не берет наличные деньги, дивиденды или прибыль из России и пожертвует любую прибыль, полученную в стране, организациям по оказанию гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы сообщали, что Danone прекращает инвестиционные проекты в РФ, однако сохраняет производство молочной продукции.
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