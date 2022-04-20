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Danone припинила імпорт в Росію частини своєї продукції

Фото: Danone припинила імпорт в Росію деяких товарів (facebook.com)
Автор: Наталія Юрченко

Французька група Danone оголосила про рішення припинити імпорт деяких товарів до Росії через військову агресію проти України. Йдеться про бренди Evian і Alpro.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компанія.

Danone збирається адаптувати свою діяльність в Росії. Зокрема, компанія планує переорієнтуватися на основні молочні продукти, дитяче та лікувальне харчування.

Також Danone припинить імпорт мінеральної води Evian і рослинного молока Alpro.

"Danone не бере готівку, дивіденди або прибуток з Росії і пожертвує будь-який прибуток, отриманий в країні, організаціям з надання гуманітарної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Danone припиняє інвестиційні проекти в РФ, однак зберігає виробництво молочної продукції.

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Російська ФедераціяDanone