Danone припинила імпорт в Росію частини своєї продукції

Французька група Danone оголосила про рішення припинити імпорт деяких товарів до Росії через військову агресію проти України. Йдеться про бренди Evian і Alpro.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компанія.
Danone збирається адаптувати свою діяльність в Росії. Зокрема, компанія планує переорієнтуватися на основні молочні продукти, дитяче та лікувальне харчування.
Також Danone припинить імпорт мінеральної води Evian і рослинного молока Alpro.
"Danone не бере готівку, дивіденди або прибуток з Росії і пожертвує будь-який прибуток, отриманий в країні, організаціям з надання гуманітарної допомоги", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Danone припиняє інвестиційні проекти в РФ, однак зберігає виробництво молочної продукції.
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