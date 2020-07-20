Данные 20 млн пользователей VPN-сервисов оказались в открытом доступе

Фото: хакер (pixabay.com)

Данные могут использовать для спама, фишинговых рассылок или шантажа

Данные 20 миллионов пользователей VPN-сервисов оказались в открытом доступе. На незащищенном сервере нашли базу данных объемом 1,2 терабайта.

Об этом свидетельствует исследование vpnMentor.

Специалисты выявили на незащищенном сервере базу данных объемом 1,2 терабайта с данными таких приложений, как UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN. В ней содержатся незашифрованные пароли, электронные адреса, IP- и домашние адреса пользователей, данные о моделях их смартфонов и идентификаторы устройств.

Каждый из этих VPN-сервисов, данные из которых оказались в сети, утверждал, что не требует регистрации, то есть не должен был отслеживать активность пользователей.

"Такая утечка демонстрирует полное пренебрежение правилами безопасности, которое ставит под угрозу пользователей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что данные, которые попали в открытый доступ, могут использовать для спама, фишинговых рассылок или шантажа пользователей VPN-сервисов.

Напомним, ранее в Украине разоблачили продажу баз данных Госпогранслужбы.

Ранее РБК-Украина писало, что в мае произошла утечка персональных данные украинцев в результате хакерской атаки на банки, госорганы и службы перевозок, по данному факту правоохранители провели 36 обысков и сообщили 8 подозрений.