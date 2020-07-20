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Дані 20 млн користувачів VPN сервісів опинилися у відкритому доступі

Світ, Понеділок 20 липня 2020 14:46
Дані 20 млн користувачів VPN сервісів опинилися у відкритому доступі
Фото: хакер (pixabay.com)
Автор: Максим Зайченко

Дані можуть використовувати для спаму, фішингових розсилок або шантажу

Дані 20 мільйонів користувачів VPN сервісів опинилися у відкритому доступі. На незахищеному сервері знайшли базу даних об'ємом 1,2 терабайта.

Про це свідчить дослідження vpnMentor.

Фахівці виявили на незахищеному сервері бази даних об'ємом 1,2 терабайта з даними таких додатків, як UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN і Rabbit VPN. У ній містяться незашифровані паролі, електронні адреси, IP - і домашні адреси користувачів, дані про моделі їх смартфонів і ідентифікатори пристроїв.

Кожен з цих VPN-сервісів, дані з яких виявилися в мережі, стверджував, що не вимагає реєстрації, тобто не повинен був відстежувати активність користувачів.

"Така витік демонструє повне нехтування правилами безпеки, яке ставить під загрозу користувачів", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що дані, які потрапили у відкритий доступ, можуть використовувати для спаму, фішингових розсилок або шантажу користувачів VPN сервісів.

Нагадаємо, раніше в Україні викрили продаж баз даних Держприкордонслужби.

Раніше РБК-Україна писало, що у травні стався витік персональних даних українців в результаті хакерської атаки на банки, державні органи та служби перевезень, за даним фактом правоохоронці провели 36 обшуків і повідомили 8 підозр.

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